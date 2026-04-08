Ефимов: Москва разрабатывает проект предварительного национального стандарта

Департамент градостроительной политики города Москвы подготавливает проект предварительного национального стандарта, который сформирует правила формирования цифровой отчетности по объемам работ. Единая концепция разрабатывается в кооперации с экспертами Ассоциации развития цифровых решений в сфере стоимостного инжиниринга, ценообразования и технологий информационного моделирования (АРСИТИМ). Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Разработка предстандарта — это шаг к системной цифровизации строительной отрасли. Он позволит синхронизировать подходы к формированию данных, повысить сопоставимость расчетов и подготовить основу для дальнейшей автоматизации процессов на всех этапах жизненного цикла проекта», — заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного Комплекса Москвы.



По его словам, завершение проекта приведет к более точному прогнозированию затрат и сроков на реализацию строительного процесса, а также снизит риски.

Унификация подходов к использованию цифровых инструментов в строительстве является важной задачей. Сегодня ведомости объемов работ заполняются по различным вариантам, что усложняет процессы согласования. Компании также задействуют цифровые информационные модели (ЦИМ), однако единых стандартов в отрасли пока нет. Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, большая часть документации часто собирается вручную или в разных электронных сервисах, а это приводит к расхождениям в данных и дополнительным временным затратам. Сейчас новый предстандарт находится на публичном обсуждении. Уведомление о его начале опубликовано на официальном портале Росстандарта. Организации могут запросить текст документа и выразить свои предложения по его доработке.



Утверждение предстандарта станет еще одним важным этапом цифровой трансформации строительной отрасли. Когда правила работы с данными закреплены единым нормативом, компаниям проще внедрять цифровые инструменты и выстраивать прозрачные процессы. В результате повышается точность планирования, ускоряется подготовка сметной документации и растет эффективность реализации строительных проектов, добавили в пресс-службе Градостроительного комплекса Москвы.

