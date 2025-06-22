Ефимов: Москва предоставила бизнесу 49 зданий по льготной арендной ставке

Инвесторы обеспечили реставрацию свыше 50 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках льготной арендной программы «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Для перехода на льготную арендную ставку инвесторы должны выполнить ряд условий, главное из которых – проведение ремонта или реставрации. Более чем за 13 лет работы программа доказала свою эффективность. Благодаря ей инвесторы привели в порядок 49 зданий и помещений общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. Арендаторы этих объектов уже перешли на льготную ставку», – рассказал вице-мэр.



Он добавил, что инвесторы получили в управление около 70 московских зданий общей площадью почти в 64 тысячи квадратных метров. О конкретных проектах более подробно рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Она подчеркнула, что переход на льготные условия осуществляется только после выполнения всех требований города.



«Такой возможностью уже воспользовались арендаторы 24 объектов, в которых работают школы и детские сады, – им город передал более 36 тысяч квадратных метров недвижимости. Льгота предоставлена и предпринимателям, отреставрировавшим 21 памятник архитектуры суммарной площадью 12,8 тысячи квадратных метров», – отметила она.



По ее словам, опцией также воспользовались представители гостиничного бизнеса: четыре владельца таких помещений площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров перешли на такую ставку.



Предприниматели активно пользуются предложением от столицы, указал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Помещения и здания, доступные для аренды по льготной программе востребованы столичными предпринимателями. Так, например, с мая 2022 по май 2025 года было реализовано 19 таких объектов, а на один лот в среднем претендовало три участника», – заключил он.



Специальная программа «1 рубль за квадратный метр в год» была введена в Москве в 2012 году. По ее условиям, инвесторы могут получить в аренду здания для открытия частных школ, детских садов и отелей на территории объектов культурного наследия в обмен на проведение реставрационных работ и выполнения требований города. Все изменения контролируются столичным Департаментом культурного наследия, который выдает финальный акт о завершении строительства.

