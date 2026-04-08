Ефимов: Москва перейдет на цифровое проектирование объектов к концу 2026 года

В Москве намерены перейти на проектирование новых строительных объектов в цифровом формате уже к концу 2026 года, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Москва 24».

«Порядка 40% объектов, которые мы сейчас строим, проектируются с использованием цифровых моделей. Думаю, что все те объекты, которые мы будем начинать строить уже с конца этого года и далее, будем проектировать в цифровых моделях», — заявил он.

Как уточнил Ефимов, подобные технологии уже применяются в строительстве метро. Использование цифровых моделей заметно ускоряет проектирование и повышает качество, поскольку позволяет выявлять ошибки на ранних стадиях работы.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства также сообщал, что при проектировании Бирюлевской линии метро применяют информационное моделирование. В этом случае архитекторы в начале создают цифровые информационные модели, что позволяет повысить эффективность работ и уменьшить сроки их реализации.

