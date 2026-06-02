Ефимов: Москва и инвесторы подписали более 130 инфраструктурных договоров

Российская столица заключила с инвесторами более 130 инфраструктурных договоров, которые предполагают синхронизацию строительства жилья и социальных объектов с опережающим вводом последних. Такую статистику привел глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.



Механизм инфраструктурного договора был утвержден в конце 2024 года. Главная особенность заключается в том, что в одном документе обозначаются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы, меры ответственности.



«С начала действия нового механизма город заключил с инвесторами более 130 инфраструктурных договоров. 85 из них предусматривают строительство социальных объектов. В рамках них девелоперы возведут школы, детские сады и образовательные комплексы почти для 20 тысяч учеников и около восьми тысяч воспитанников. После завершения строительства все социальные объекты передадут городу. Только в этом году в Москве оформили 57 инфраструктурных договоров. Из них 42 соглашения напрямую касаются строительства и развития социально значимых объектов: школ, детских садов, поликлиник», – рассказал о текущей структуре таких договоров Владимир Ефимов.



Механизм инфраструктурного договора позволяет с самого начала обеспечивать новые жилые кварталы необходимой инфраструктурой: от современных учебных заведений до делового кластера. Так, один из крупных проектов сейчас реализуется в Северо-Западном административном округе Москвы. Инвестор – девелопер на свои средства возводит на улице Берзарина образовательный комплекс на 1850 учеников. В результате жители района будут обеспечены новым объектом образования в шаговой доступности от дома.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство Пресненском районе школы будущего на 1100 мест. Возведение в мегаполисе социальных объектов отвечает целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

