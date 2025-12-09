Ефимов: Московский Дом Наркомата путей сообщения на Спиридоновке отремонтируют

Жилой дом Наркомата путей сообщения в центре Москвы на улице Спиридоновка капитально отремонтируют. Проект работ на объекте культурного наследия уже согласован, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Хорошо известный москвичам бывший дом Наркомата путей сообщения на Спиридоновке был построен в 1932–1940 годах в две очереди по проектам Георгия Волошинова и Леонида Полякова. В ближайшее время в здании проведут ремонтные работы, необходимые для сохранения его внешнего облика и поддержания эксплуатационных характеристик в соответствии с современными нормами. Проект капремонта прошел обязательную государственную экспертизу и получил положительное заключение. Так, специалисты приведут в порядок места общего пользования и фасады, включая историческое декоративное убранство», – раскрыл детали проекта заммэра.

Дом представляет собой жилое кирпичное здание переменной этажности с 11-метровой башней, всего в нем 12 подъездов. Как уточнил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, во всех предстоит заменить штукатурку стен и потолков, отремонтировать бетонные полы и ступени лестниц. Кроме того, будут отремонтированы и обновлены перила. Предусмотрен еще ряд работ с учетом функционального назначения помещений. Также будут отремонтированы фасады и крыша.

Статус памятника архитектуры предполагает, что все работы будет контролировать Департамент культурного наследия. Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко отметил уникальность дома Наркомата путей сообщения, который соединяет в себе две архитектурные эпохи времен Советского Союза. Первая очередь построена в стиле конструктивизма, вторая – в стиле неоклассики СССР. При этом одновременно с возращением исторического облика зданию его сделают комфортным для проживания людей.

