Ефимов: Квартал с соцобъектами появится на юге Москвы по программе КРТ

Шесть земельных участков в московских районах Чертаново Центральное и Чертаново Южное будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, будет сформирован современный квартал с объектами социальной и деловой направленности. Он расположится на шести участках общей площадью более 13,5 гектара. Запланировано возведение свыше 240 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Будут построены жилые дома, бизнес-центр с фитнес-зоной и общественно-деловой центр, где расположится отделение Всероссийского общества инвалидов. Также в одном из жилых зданий предусмотрен молочно-раздаточный пункт.

«Реализация проекта КРТ позволит создать на юге города около 2,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в 64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 1,1 миллиарда рублей», – рассказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Включенные в программу участки расположены недалеко от станций «Пражская» и «Улица Академика Янгеля» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Два из них находятся между улицами Днепропетровская и Красного Маяка, еще три — между Варшавским шоссе и Кировоградской улицей. По данным Департамента градостроительной политики, там будут возведены жилые дома, а рядом с ними проведут благоустройство, включая строительство центрального теплового пункта. Шестой участок находится на Дорожной улице. Эта площадка предназначена для нового здания аварийно-эксплуатационной службы.

Весь цикл реализации проекта рассчитан на шесть лет. Соответствующий проект решения опубликован на сайте mos.ru.

Программа комплексного развития территорий нацелена на создание привлекательных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых или незастроенных участков и их интеграцию в городскую среду. В настоящее время в Москве разрабатываются и реализуются более 420 проектов КРТ общей площадью свыше 4,5 тысячи гектаров. Работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

