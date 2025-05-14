Ефимов: Квартал с общественно-деловыми объектами построят в Новой Москве
В Новомосковском административном округе столицы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По программе КРТ в районе Внуково реорганизуют земельный участок площадью 5,94 гектара. Там планируется создать современное пространство с общественно-деловыми и научно-производственными объектами. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 8,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 289,5 миллиона рублей», – рассказал заммэра.
Реализация квартала позволит создать порядка 700 новых рабочих мест. Согласно проекту, во Внукове появятся технопарки, офисные и торговые центры с кафе, ресторанами и магазинами. Территорию делового квартала благоустроят, озеленят, разместят паркинг, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
На данный момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся порядка 300 проектов КРТ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru