Ефимов: Инвесторы восстановят три помещения в исторических зданиях Москвы

Москва выставит на торги три нежилых помещения в исторических зданиях в центре города и у метро «Шаболовская», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Эти здания входят в число объектов культурного наследия регионального значения.

«Их общая площадь составляет около 660 квадратных метров. По условиям продажи новые владельцы должны соблюдать охранные обязательства. Таким образом, будет гарантирована сохранность архитектурного наследия столицы», – отметил Ефимов.

Одно из помещений находится в «Доходном доме купца Моисея Кочубея» на улице Красная Пресня, второе – в «Доходном доме Трындиных» на Большой Лубянке, третье – в «Комплексе жилых домов «Хавско-Шаболовский».

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, все выставленные на торги помещения находятся в подвалах зданий.

«В Мещанском и Пресненском районах площадь объектов – около 50 квадратных метров. Недалеко от станции метро «Шаболовская» на торги выставят помещение площадью почти 560 квадратных метров», - уточнил Гаман.

