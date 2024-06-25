Ефимов: Инвесторы примут участие в торгах на право комплексного развития территорий

В Москве на аукционы выставлены права на реализацию трех проектов редевелопмента, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас на аукционы выставлены права на реорганизацию участков бывшей промзоны «Карачарово», а также двух неэффективно используемых территорий. Площадки расположены в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино. Инвесторы смогут построить около 250 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря реализации проектов планируется создать почти 6,1 тысячи рабочих мест. Инвестиции превысят 60 миллиардов рублей», – рассказал он.

Комплексное развитие территорий (КРТ) позволит реализовывать крупные девелоперские проекты и преобразить район. На данный момент на территориях расположены устаревшие склады, автостоянки и другие объекты, которые не полезны городу. На их месте намерены возвести современные городские кварталы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, проекты КРТ создаются с учетом особенностей городской застройки и нужд района. При разработке учитываются интересы как столицы, так и ее жителей.

«В ходе редевелопмента трех площадок можно построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости», – пояснил он.

Программа КРТ предусматривает создание многофункциональных кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На данный момент в столице реализуется 236 подобных проектов.

