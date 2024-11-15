Ефимов: Инвесторы благоустроили пять набережных в рамках строительства ЖК

Столичные инвесторы за пять лет привели в порядок пять набережных протяженностью около четырех километров в рамках строительства жилых комплексов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«За минувшие пять лет инвесторы в рамках строительства жилых комплексов привели в порядок пять набережных общей площадью 330 тысяч квадратных метров. Самая протяженная из них находится в Нагатинском Затоне. После реконструкции на прибрежной территории длиной около 1,5 километра появились пляжная зона, променад с велодорожкой, зона для воркаута», – отметил Ефимов.



По его словам, инвесторы благоустроили еще две набережные в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе, а также в Левобережном районе столицы и на берегу затона Новинки.



На благоустроенных набережных Москвы появляются спортивные и детские площадки, парковые зоны, места для пикника и спортивные маршруты.



Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что в этом году инвестор завершил работы на набережной в месте слияния Москвы-реки и Сходни протяженностью 350 метров. Там появились детская и спортивная площадки, пешие маршруты и зона для игры в петанк.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился результатами и планами по благоустройству набережных столицы

