Ефимов: Инвесторы благоустроили пять набережных в рамках строительства ЖК
Столичные инвесторы за пять лет привели в порядок пять набережных протяженностью около четырех километров в рамках строительства жилых комплексов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За минувшие пять лет инвесторы в рамках строительства жилых комплексов привели в порядок пять набережных общей площадью 330 тысяч квадратных метров. Самая протяженная из них находится в Нагатинском Затоне. После реконструкции на прибрежной территории длиной около 1,5 километра появились пляжная зона, променад с велодорожкой, зона для воркаута», – отметил Ефимов.
По его словам, инвесторы благоустроили еще две набережные в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе, а также в Левобережном районе столицы и на берегу затона Новинки.
На благоустроенных набережных Москвы появляются спортивные и детские площадки, парковые зоны, места для пикника и спортивные маршруты.
Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что в этом году инвестор завершил работы на набережной в месте слияния Москвы-реки и Сходни протяженностью 350 метров. Там появились детская и спортивная площадки, пешие маршруты и зона для игры в петанк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился результатами и планами по благоустройству набережных столицы
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