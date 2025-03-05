Ефимов: Инвестор возводит школу и детский сад в Рублево-Архангельском

Инвестор продолжает строительство школы и детского сада общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров в составе комплексной застройки микрорайона СберСити в Рублево-Архангельском, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года. После этого объекты передадут в городскую систему образования. В целом в микрорайоне планируется построить восемь школ и 16 детских садов», - отметил Ефимов.

По его словам, в микрорайоне площадью свыше 460 гектаров появится 1380 учебных мест.

В микрорайоне планируют возвести более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. 2,5 миллиона из которых будет жилье и более 800 тысяч квадратных метров – офисные площади.

Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что в строящемся детском саду на 350 детей будут обустроены бассейн, а также помещения для музыкальных и спортивных занятий. В трехэтажной школе появятся лабораторно-исследовательские комплексы, робоклассы, а также универсальные и специализированные классы.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь школы составит около 19,7 тысячи квадратных метров, детского сада - 8,2 тысячи квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строящаяся Рублево-Архангельская линия метро свяжет два деловых квартала – Москва-Сити и деловой кластер СберСити.

