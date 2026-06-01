Ефимов: Инвестор в Свиблове строит предприятие в рамках МаИП

Инвестор завершил нулевой цикл строительства производства по изготовлению косметических средств в рамках масштабного инвестиционного проекта в Северо-Восточном административном округе российской столицы. Объект расположен в районе Свиблово, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2023 году город выделил инвестору участок на Уржумской улице площадью 0,66 гектара по льготной арендной ставке – один рубль в год. Здесь планируется построить производственный корпус по изготовлению косметических средств и упаковочной тары для выпускаемой продукции. Общая площадь объекта вместе с подземной частью превысит 7,4 тысячи квадратных метров, а высота будет от двух до четырех этажей. В рамках работ нулевого цикла на площадке завершили устройство котлована, фундамента, стен и перекрытий подземной части», – раскрыл детали работ Ефимов.

Нулевой цикл в строительстве считается основополагающим этапом. Дело в том, что от безошибочных и соответствующим нормам работ на нем зависит устойчивость фундамента и качество дальнейшей эксплуатации здания. Договор аренды с инвестором подписан на максимальный пятилетний срок выполнения проекта.

«Пространство будущего производственного корпуса будет функционально разделено. На подземных этажах оборудуют технические и складские помещения, а на верхних – административные и производственные пространства, включая цеха для изготовления, упаковки и фасовки продукции, лабораторию и мастерскую», – уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Масштабные инвестиционные проекты запущены в Москве с 2016 года. С 2022 года с целью развития сектора промышленности город предоставляет бизнесу льготы для возведения производственных объектов. Промышленные МаИП позволяют создавать новые предприятия и привлекать частные инвестиции в экономику мегаполиса, отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. По его словам, предприятие в Свиблове после выхода на проектные мощности обеспечит свыше 70 новых рабочих мест для москвичей.

«Контроль Москвы» обеспечивает сопровождение цикла строительства производства на всех этапах, начиная со старта работ в декабре 2025 года. Специалисты Мосгосстройнадзора уже организовали пилотное контрольно-надзорное мероприятие. Они оценили соответствие устройства котлована и монолита в подземной части объекта утвержденной проектной документации.

