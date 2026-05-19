Ефимов: Город выставил на торги право на КРТ трех земельных участков

Москва выставила на торги право на комплексное развитие территории (КРТ) в районе Теплый Стан поблизости от МКАД, а также двух участков недалеко от деревни Крекшино (НАО). Участвовать в торгах могут как московские, так и региональные компании. Об этом заявил руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице начался прием заявок для участия в торгах на право реализации двух проектов КРТ. Один из них предусматривает редевелопмент незастроенной территории площадью 4,74 гектара вблизи 41-го километра МКАД. Участок отведен под строительство современного квартала с жильем и инфраструктурой, где общая площадь недвижимости превысит 151 тысячу квадратных метров. Второй аукцион объявлен на право КРТ двух участков нежилой застройки суммарной площадью около 64 гектаров у деревни Крекшино. Будущему инвестору предстоит построить там свыше 628 тысяч квадратных метров недвижимости различного назначения: жилья, общественно-деловых и научно-производственных объектов», — добавил Ефимов.

Незастроенный участок в районе Теплый Стан расположен на улице Генерала Тюленева рядом со станциями «Улица Генерала Тюленева» и «Тютчевская» Троицкой линии метро и «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии. Начальная стоимость лота — 3,53 млрд рублей. В свою очередь участки в Новой Москве находятся рядом со станциями Крекшино и Санино МЦД-4, начальная цена лота составляет 5,37 млрд рублей.

По словам представителей Департамента градостроительной политики, инвестор сможет построить в районе Теплый Стан порядка 105,3 тысячи квадратных метров жилья и многофункциональный комплекс площадью порядка 46 тысяч «квадратов». Также в районе деревни Крекшино построят жилые дома, образовательный комплекс на 1550 мест, детсад для 350 детей, спорткомплекс с гостиницей и технопарк.

Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, заявки на участие в аукционах принимаются до 19 июня, а сами торги пройдут 29 июня на площадке «Росэлторг». Для участия необходимо зарегистрироваться на площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются свыше 420 проектов КРТ суммарной площадью более 4500 га.

Вся информация о выставляемой на торги недвижимости находится на Инвестиционном портале Москвы.

