Ефимов: Город выставил на торги право комплексного развития двух участков в Южном Бутове

В Москве началась заявочная кампания для участия в аукционе на право комплексного развития двух участков. Их суммарная площадь составляет почти 15 гектаров в Южном Бутове, заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Начался прием заявок для участия в торгах на право реализации проекта комплексного развития территории в Южном Бутове. В границы территории входит два участка. Один из них площадью 5,25 гектара находится на 1-й Горловской улице. Там предстоит построить около 108 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 57,6 тысячи квадратных метров объектов нежилого назначения. Второй участок размером 9,3 гектара расположен вдоль Синельниковской улицы и отведен под многофункциональную малоэтажную застройку», - рассказал он.

Также Ефимов отметил, что в общей сложности там построят 23 тысячи квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в Южном Бутове появится 1,9 тысячи рабочих мест.

Все участки расположены в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа в пешей доступности от станции Бутово МЦД-2. Цена лота стартует от 87,42 миллиона рублей. Сумма задатка равна 17,48 миллионам рублей. Главное условие для участия в аукционе - наличие в портфеле компаний-заявителей не менее 13,17 тысячи квадратных метров площадей, которые сданы в эксплуатацию за последние пять лет.

В Департаменте градостроительной политики раскрыли, что на 1-й Горловской улице хотят возвести торгово-офисный комплекс и многофункциональный общественный центр, а вдоль Синельниковской улицы появится нежилая недвижимость, площадью 15 тысяч квадратных метров. В частности, там расположатся медицинские центры, парковка на 96 машино-мест и магазины.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, заявки будут приниматься до 29 июня. Сам аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Росэлторг» 7 июля.

