Ефимов: Число проектов КРТ в Москве за год увеличилось почти вдвое
Число проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве за год выросло почти вдвое — со 117 до 224, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума.
«На участках планируется построить около 37,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 16,3 миллиона квадратных метров придется на промышленные и общественно-деловые объекты. В результате будет создано свыше 415 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций оценивается примерно в 12,4 триллиона рублей, а бюджетный эффект после завершения проектов – в 862 миллиарда рублей», – уточнил он.
На данный момент в городе завершили реализацию КРТ «Октябрьское Поле». Также намерены провести редевелопмент на участках в 102 районах всех административных округов столицы. На девяти площадках комплексного развития продолжается строительство.
В Департаменте градостроительной политики подчеркнули, что к реализации программы КРТ инвесторов привлекают в том числе через открытые торги. К примеру, победителя на право развития территории в бывшей промзоне «Калошино» определили по итогам аукциона. Компания построит объекты промышленно-производственной инфраструктуры, в которых разместят предприятия легкой и электронной промышленности, также ювелирные, строительные и целлюлозно-бумажные заводы.
На данный момент проходят аукционы в отношении территорий КРТ, которые находятся в районах Теплый Стан (ЮЗАО), Внуково (НАО), Марьино (ЮВАО), Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное (ЮАО), Перово (ВАО), Куркино и Северное Тушино (СЗАО) и Южное Бутово (ЮЗАО).
Программы КРТ позволяют формировать привлекательные городские пространства на месте бывших промзон на неэффективно используемых и незастроенных участков. Сегодня на разных стадиях реализации находится свыше 420 проектов КРТ. Программу реализуют по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
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