Ефимов: Четыре объекта образования построили в московском Внуково за два года

За последние два года на территории района Внуково Новомосковского административного округа было завершено строительство четырех учебных заведений, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С 2024-го в районе Внуково построили современную инфраструктуру, рассчитанную более чем для трех тысяч детей. Одну из школ на 1470 учеников возвели в этом году на бульваре Андрея Тарковского. В настоящий момент ведется приемка объекта. Здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров состоит из двух четырехэтажных учебных блоков. Развитие образовательной инфраструктуры района продолжается», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.



Школа расположена по адресу: бульвар Андрея Тарковского, д. 2А, строения 1 и 2 на базе жилого комплекса «Рассказово». Строительством объекта занималась компания Sezar Group. Учреждение оснащено комфортными зонами для обучения и досуга, а также адаптировано для граждан с ограниченными возможностями.



Как уточнили в Департаменте градостроительной политики города, в каждом учебном корпусе предусмотрены универсальные и специализированные классы, спортивные и столовые зоны. Центральная часть здания включает медиатеку с коворкингом для индивидуальных и групповых занятий, а также медицинский блок. Прилегающая территория благоустроена: высажены деревья, созданы зоны отдыха, амфитеатр и спортивный стадион с площадками для занятий бегом, футболом и теннисом.



Фасад школы отделан с использованием современных решений: первый этаж облицован рельефным искусственным камнем, стены покрыты светлой декоративной штукатуркой, а оконные проемы обрамлены фасадными металлическими ламелями с яркими цветовыми акцентами.



Кроме того, ведется строительство и других образовательных учреждений в районе. Возводятся еще три школы и три детских сада, которые смогут вместить свыше 4,8 тысячи школьников и почти 700 дошкольников.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал открытие новой школы во Внуково на улице Бориса Пастернака 1 сентября.

