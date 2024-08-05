Ефимов: Более 730 домов расселили в Москве по программе реновации

Более 730 домов расселили в Москве по программе реновации, новоселы уже переехали в свое новое жилье, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Большинство домов после расселения подлежат сносу, так как на их месте предусмотрено строительство нового жилья и социальной инфраструктуры. В настоящий момент в городе уже снесен 461 старый дом, на их месте возводят 115 жилых комплексов. Всего за время реализации программы реновации под заселение передали 16 новостроек», – рассказал он.

Только с начала 2024 года 30 тысяч москвичей отметили новоселье, их переселили из 162 старых домов. Жители получают современные квартиры в жилых кварталах, где есть все необходимое, включая деловую инфраструктуру, спортивные объекты и детские площадки.

Руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что лидером по количеству расселённых зданий стал юго-восток города, где жители 123 домов обрели новые квартиры. А глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что правообладателями равнозначных квартир стали 122,8 тысячи москвичей.

В целом столица сохраняет за собой лидерство по темпам строительства, за последние пять лет объем строительства жилых объектов в столице вырос в два раза.

