Ефимов: Более 164 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир по реновации
В ходе программы по реновации в Москве расселение затронуло 1010 домов. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что взамен старой жилплощади москвичи получают современные квартиры, расположенные в кварталах с новыми социальными объектами, улучшенной инфраструктурой, обустроенными дворами, с детскими площадками и местами для занятий физкультурой.
«С начала реализации программы реновации в Москве к переселению в новые квартиры приступили 164,6 тысячи москвичей из 1010 домов. Около половины из этих зданий уже полностью расселены и снесены – это 460 объектов. Территории, освобожденные от старого жилого фонда, становятся стартовыми площадками для возведения новостроек по программе реновации», – уточнил заместитель мэра.
Для удобства москвичей на портале mos.ru создан бесплатный сервис «Помощь при переезде». Кроме того, заказать помощь грузчиков и транспорта для перевозки вещей жители столицы могут в центрах информирования по переселению.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что программа реновации помогает создать в городе новую инфраструктуру с концептуальным подходом, во главе которого интересы жителей.
Как рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в новых квартирах, куда переезжают москвичи, выполнена улучшенная отделка, а первые этажи жилых корпусов для удобства жильцов отведены под магазины, кафе, салоны красоты, а также под секции и студии для детей.
О том, что более 154 тысяч москвичей уже оформили все документы на новое жилье по реновации, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, оставшиеся из 164,6 тысячи находятся в стадии оформления.
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