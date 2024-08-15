Ефимов: Более 160 медучреждений Москвы получили льготы на аренду помещений
Частным медицинским учреждениям столицы выделяются помещения в аренду по льготным ставкам на постоянной основе. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, такие организации занимают более 50 тысяч квадратных метров нежилых помещений.
«Город оказывает частным медицинским учреждениям имущественную поддержку. Организации, получившие помещения без торгов, пользуются различными арендными льготами», – отметил заместитель мэра.
Ефимов рассказал, что с предпринимателями, открывшими в Москве медцентры и стоматологические клиники, заключен 161 договор аренды недвижимости. Он также подчеркнул, что в текущем году такие учреждения благодаря льготам смогут сэкономить 677 миллионов рублей.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, за последние три года, благодаря системной поддержке, частные медицинские организации сэкономили 1,8 миллиарда рублей.
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