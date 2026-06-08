Ефимов: Благодаря новым проектам КРТ в столице создадут более 10 тысяч рабочих мест

В мае Москва одобрила реализацию 16 проектов по программе Комплексного развития территорий (КРТ). В рамках проектов в столице преобразят более 122 гектаров земли, где возведут 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Каждый месяц город продолжает вовлекать в программу комплексного развития территорий новые неэффективно используемые площадки. Так, в мае приняты решения о реорганизации еще более 122 гектаров участков в рамках 16 проектов. Они предусматривают строительство свыше 1,3 миллиона квадратных метров современной недвижимости, в том числе более 776 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов», - отметил Ефимов.



Их реализация позволит создать в городе свыше 10,6 тысячи рабочих мест. Эти 16 проектов реализуют во всех административных округах столицы, не считая Зеленоградского. На большей части площадей возведут здания общественно-делового назначения. Так, в Филевском Парке и Дорогомилово планируют построить 89 тысяч квадратных метров таких сооружений. Там откроются рестораны, кафе, магазины, отделения банков. После реализации проекта КРТ будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест.



В рамках проектов КРТ формируют привлекательные городские пространства на неэффективно используемых и незастроенных участках. Программу реализуют по указу мэра Москвы Сергея Собянина.

