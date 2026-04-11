Ефимов: 27 новых МаИП будут реализованы в девяти округах Москвы

Новые договоры на осуществление 27 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в девяти столичных административных округах были заключены между городом и инвесторами. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Масштабные инвестиционные проекты — один из ключевых инструментов развития столицы. Благодаря этой форме сотрудничества города с инвесторами и застройщиками эффективно создается современная и комфортная инфраструктура. Приоритет отдается производствам и социальным объектам», — сообщил вице-мэр Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



По его словам, под реализацию было выделено 68 га земли, а большая часть проектов (10) запланирована в ТиНАО, еще по четыре — в центре и на северо-западе столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, указала, что девять договоров были заключены на возведение образовательных учреждений, четыре — на культурные площадки. В столице также появятся еще три промышленных предприятия, два объекта здравоохранения и один спортивный комплекс.

В Центральном, Южном и Новомосковском административных округах также предоставлены свободные участки площадью 23,4 га под создание колледжей и общеобразовательных организаций. На северо-востоке Москвы будет открыт производственный объект на пространстве в 0,5 га. Все застройщики получают землю в аренду по льготной ставке один рубль в год, которая будет действовать весь срок аренды участка, добавили в Градостроительном комплексе столицы.

