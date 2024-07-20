Ефимов: 240 арендованных помещений выкупили предприниматели в Москве в 2024 году

В Москве представители малого и среднего бизнеса с января по июнь 2024 года выкупили у города по преимущественному праву недвижимость общей площадью более 38 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«Общая площадь, выкупленных помещений, превысила 38 тысяч квадратных метров. Это почти в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2023-го, когда с субъектами малого и среднего предпринимательства было заключено 164 договора купли-продажи», – отметил заместитель мэра.

Чаще всего такая недвижимость используется затем для торговли и сферы услуг, благодаря чему улучается городская инфраструктура и возникают новые рабочие места.

Наибольшее число таких помещений расположены в центре Москвы, а также на юге и западе столицы – более 100, общей площадью 17,6 тысяч квадратных метров.

«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут выкупить у города уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. В этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку с ежемесячными или ежеквартальными выплатами», – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, последний вариант выбирает большинство предпринимателей: в первой половине текущего года они выкупили с использованием рассрочки 233 объекта общей площадью 37 тысяч квадратных метров.

