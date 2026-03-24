Ефимов: 10 объектов здравоохранения построят в восьми округах Москвы
В рамках Адресной инвестиционной программы в Москве проектируют 10 объектов здравоохранения — их возведут в восьми административных округах столицы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Общая площадь новых медучреждений превысит 178 тысяч квадратных метров. Среди них — взрослые и детские поликлиники, подстанции скорой помощи, Центр детской нейрореабилитации и ортопедии, а также вспомогательные сооружения.
«Их строительство позволит улучшить медицинское обслуживание жителей районов Головинский, Сокольники, Новогиреево, Котловка, Тропарево-Никулино, Текстильщики, Вороново, Покровское-Стрешнево, Перово и других», – рассказал Ефимов.
Так, в Головинском районе (Онежская улица, 14Б) появится взрослая поликлиника на 750 посещений в смену площадью более 4,6 тысячи квадратных метров с зонами дежурного и профильных врачей, помещениями для пациентов с ОРВИ, кабинетами для сдачи анализов и вакцинации, буфетом и аптечным пунктом. Рядом благоустроят и озеленят территорию.
Самый масштабный проект — новый корпус городской клинической больницы имени Демихова в районе Текстильщики (Юго‑Восточный округ). По словам руководителя Департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, здание площадью свыше 100 тысяч квадратных метров с уникальным фасадом построят с применением современных технологий. Здесь установят новейшее оборудование и создадут комфортные условия для пациентов и персонала. В перспективе объект станет одним из ведущих многопрофильных медицинских центров города.
Кроме того, при детской больнице святого Владимира в Сокольниках на месте старого корпуса №9 возведут Центр нейрореабилитации и ортопедии площадью 16 тысяч квадратных метров.
Строительство социальных объектов ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
