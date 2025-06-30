Дом по реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы

Новый жилой дом по программе реновации появится в Лосиноостровском районе в Северо-восточном административном округе российской столицы. Проект здания согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Иван Щербаков.



«Согласно проекту, на месте расселенного по программе реновации пятиэтажного здания на Изумрудной улице построят односекционный дом на 161 квартиру. Часть из них оборудуют специально для маломобильных жильцов», – рассказал глава Москомэкспертизы.



В вестибюлях жилой части здания разместятся комната консьержа, колясочная. Также на первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы. Там также будет работать Центр информирования населения по программе реновации.



Проект предусматривает создание безбарьерной среды для свободного перемещения людей с инвалидностью. Во дворе обустроят игровые и спортивные площадки. Территорию благоустроят и озеленят.



Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с начала текущего года более 18 тысяч горожан получили новое жилье по реновации. Полная информация о программе представлена на портале mos.ru.

