Дом по программе реновации построят в Рязанском районе Москвы
Согласован проект жилого дома по программе реновации на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, новостройка на 152 квартиры будет построена в Рязанском районе города по адресу: 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1.
«Новый жилой дом будет состоять из двух корпусов, соединенных между собой аркадой. Предполагается, что по завершении строительства в нее переселятся 490 человек», – рассказал Щербаков.
Первые этажи здания предполагается отвести под коммерческие объекты и помещения общественного назначения. Всего они займут площадь более чем в 700 квадратных метров. Входные группы в жилую часть дома спроектированы с учётом принципов безбарьерной среды и будут включать сквозные вестибюли, соединяющие улицу и двор, а также комнаты консьержей и колясочные.
По окончании строительства двор озеленят и обустроят для проведения досуга жильцов. Там высадят кустарники и деревья, разобьют газоны, поставят фонари, лавочки и урны, организуют места для отдыха и занятий спортом. Около домов обустроят проезды и пешеходные дорожки.
