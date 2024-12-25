Детский сад с бассейном построят в Коммунарке

Ещё один детский сад появится в Новой Москве в районе Коммунарка. Проект здания уже согласован, сообщил руководитель Москомэкспертизы, входящей в Комплекс градостроительной политики и строительства российской столицы, Иван Щербаков.

«Москомэкспертиза согласовала проект детского сада с бассейном, который планируют построить в Коммунарке. Согласно документации, это будет трехэтажное здание, рассчитанное на 265 детей», – рассказал глава ведомства.

Новое дошкольное учреждение возведут в поселке Коммунарка на территории Административно-делового центра, расположенном на участке 56. Для каждой группы проект предусматривает игровую и спальную зоны, раздевалки и буфет.

Детсад будет иметь собственный пищевой блок полного технологического цикла, музыкальный зал, медицинский кабинет, физкультурный зал, отдельный кабинет развивающих занятий. Кроме того, будет обустроен кабинет индивидуальных занятий.

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ФОТО: РИА Новости

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