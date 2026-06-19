Четыре жилых дома капитально отремонтируют в Южном Медведкове

В районе Южное Медведково согласованы проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Капитальный ремонт проведут в домах 1970–1980-х годов постройки в районе Южное Медведково. Проектными решениями предусмотрена реконструкция инженерных коммуникаций, а также обновление фасадов, входных групп и кровель», – отметил он.

Дома отремонтируют по адресам: Ясный проезд, дом 1, проезд Дежнева, дом 9, корпус 3, и дом 25, корпус 3, Заповедная улица, дом 14, корпус 1.

Специалисты очистят фасады от загрязнений, заделают сколы и трещины и обработают поверхности антигрибковыми составами. Плитку с цоколей демонтируют, покрасят и облицуют. Оконные и дверные откосы приведут в порядок. Также будет проведен ремонт балконных плит и металлических ограждений.

Помимо прочего, во входных группах отремонтируют козырьки, поручни и ступени, а на крышах поменяют кровельное покрытие. Также будут проведены работы в электрощитовых, в подвалах и мусорокамерах.

