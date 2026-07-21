Будущие лидеры науки и технологий посетили предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Участники Программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования Минобрнауки РФ в составе 80 человек посетили особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис Москва». Они изучили работу высокотехнологичных производств столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город укрепляет кадровый потенциал для высокотехнологичных отраслей промышленности. Мы создаем благоприятные условия для профессионального роста молодых специалистов. Визит в ОЭЗ Москвы участников программы Минобрнауки РФ — возможность увидеть работу самых высокотехнологичных компаний столицы собственными глазами, задать вопросы лучшим инженерам, которые уже сегодня выпускают микроэлектронную продукцию, лазерное оборудование и промышленных роботов для всей страны», — отметил Ликсутов.

Также молодые специалисты побывали в Центре коллективного пользования ОЭЗ «Технополис Москва». Площадка помогает промышленным предприятиям города решать задачи научно-технической и производственной кооперации. В ключевые направления работы входят инжиниринг и технологический консалтинг, высококачественная металлообработка и R&D.

В 2026 году особая экономическая зона «Технополис Москва» отмечает 20-летний юбилей со дня основания. Так, сегодня на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Среди направлений: приборостроение, микроэлектроника, биомедицина, ИТ и робототехника.

