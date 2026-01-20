Более 200 маскировочных сетей доставили в зону СВО московские волонтеры

Гуманитарную помощь от волонтеров с инвалидностью из района Филевский Парк передали перед Новым годом в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Западного административного округа Москвы.

В зону СВО была передана новая партия изготовленных волонтерами маскировочных сетей.

«Добровольцы из районного отделения Всероссийского общества инвалидов за 3,5 года сплели более 200 маскировочных сетей, а общий вес отправленного ими гуманитарного груза за это время превысил 1 тонну», – отметили в префектуре.

На фронт по заявкам военных примерно раз в месяц направляют генераторы, водонагреватели, спальные мешки, инструменты, строительные материалы, обогреватели и другие необходимые вещи. Работу добровольцев общества инвалидов отмечают благодарственными письмами и грамотами из воинских частей. Одна из недавних - направленная мотострелковым гвардейским полком «За помощь воинским подразделениям в выполнении боевых задач на территории Харьковской области и в защите Белгородской области».

Принять участие в плетении маскировочных сетей могут все желающие жители Филевского Парка и других районов столицы. Работу ведут по понедельникам и средам в отделении Всероссийского общества инвалидов на улице Василисы Кожиной.

