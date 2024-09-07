Более 2 млн человек приняли участие в голосовании за депутатов в Москве
7 сентября 202412:14
В Москве более 2 млн горожан приняли участие в голосовании на выборах в Московскую городскую думу, ТиНАО и Куркино. Об этом говорится в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
Отмечается, что кампания проходит в штатном режиме.
В штабе рассказали, что в 2024 году москвичи продемонстрировали высокий интерес к выборам в парламент города, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино.
Ранее сообщалось, что 6 сентября, в первый день голосования, на выборах проголосовали более 1 млн 800 тысяч москвичей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru