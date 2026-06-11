BMS Development Group обсудила с Мьянмой перспективы девелоперского сотрудничества

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ‑2026) компания BMS Development Group провела рабочую встречу с делегацией Республики Союз Мьянма. Об этом рассказал основатель, акционер и председатель совета директоров BMS Development Group Сергей Болдырев.



Во главе мьянманской делегации выступил вице‑президент Республики Нью Со. В ходе встречи гости ознакомились с концепцией первого проекта комплексного развития незастроенной территории — транспортно‑пересадочного узла (ТПУ) «Минская» в Москве, который реализует BMS Development Group.



Представители Республики Союз Мьянма отметили актуальность создания аналогичных проектов на своей территории. По их словам, встреча продемонстрировала высокий потенциал компании и привлекательность реализуемых девелоперских решений. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и договорились продолжить диалог по вопросам развития современных девелоперских проектов.



«Международные инвесторы хорошо разбираются в трендах и доходности объектов недвижимости. Мы рады, что презентация проекта „Феномен“ вызвала большой интерес у делегации из Мьянмы. Мы приступаем к реализации высокодоходных объектов недвижимости в лучших локациях и создаем новые тренды в архитектуре, новое качество городской среды, основанное на экологичности, развитии инфраструктуры и внедрении инновационных решений», - сказал Болдырев.



Достигнутые на ПМЭФ‑2026 договорённости открывают возможности для привлечении инвестиций в проекты BMS Development Group и реализации совместных проектов, направленных на формирование современной городской среды в Российской Федерации и на рынке Республики Союз Мьянма.

