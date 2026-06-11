BMS Development Group обсудила с Мьянмой перспективы девелоперского сотрудничества
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ‑2026) компания BMS Development Group провела рабочую встречу с делегацией Республики Союз Мьянма. Об этом рассказал основатель, акционер и председатель совета директоров BMS Development Group Сергей Болдырев.
Во главе мьянманской делегации выступил вице‑президент Республики Нью Со. В ходе встречи гости ознакомились с концепцией первого проекта комплексного развития незастроенной территории — транспортно‑пересадочного узла (ТПУ) «Минская» в Москве, который реализует BMS Development Group.
Представители Республики Союз Мьянма отметили актуальность создания аналогичных проектов на своей территории. По их словам, встреча продемонстрировала высокий потенциал компании и привлекательность реализуемых девелоперских решений. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и договорились продолжить диалог по вопросам развития современных девелоперских проектов.
«Международные инвесторы хорошо разбираются в трендах и доходности объектов недвижимости. Мы рады, что презентация проекта „Феномен“ вызвала большой интерес у делегации из Мьянмы. Мы приступаем к реализации высокодоходных объектов недвижимости в лучших локациях и создаем новые тренды в архитектуре, новое качество городской среды, основанное на экологичности, развитии инфраструктуры и внедрении инновационных решений», - сказал Болдырев.
Достигнутые на ПМЭФ‑2026 договорённости открывают возможности для привлечении инвестиций в проекты BMS Development Group и реализации совместных проектов, направленных на формирование современной городской среды в Российской Федерации и на рынке Республики Союз Мьянма.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Краснодаре после атаки дрона ВСУ загорелись две квартиры
- FIDE приостановила членство Федерации шахмат России
- «Безумие реформаторов»: Делягин потребовал ограничить действия Банка России
- Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне
- СМИ: В ЕС могут лишить полномочий Каллас и ее дипслужбу
- Касильяс потребовал компенсации от «Порту» за перенесенный в 2019 году инфаркт
- Ядерные мысли Трампа: США и Иран вновь обменялись ракетными ударами
- При взрыве на юге Китая погибли семь человек
- Над территорией России уничтожили 330 украинских БПЛА
- Попова: Россияне будут защищены при любой возможной пандемии