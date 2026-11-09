Багреева: Москва помогает предпринимателям повышать эффективность бизнес-процессов

В Москве состоялась Альфа-Конфа – масштабное бизнес-шоу, объединившее 12 000 предпринимателей и тех, кто только планирует начать свое дело. С приветственным словом к собравшимся, обратилась заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Бизнес – это каждый день новая дистанция и новые нормативы. Чтобы не потерять конкурентные преимущества, нужно работать быстрее, качественнее, а для этого необходимо постоянно повышать внутреннюю эффективность, сокращать ненужные взаимодействия и согласования, выстраивая процессы так, чтобы все работало максимально быстро. И только после оптимизации внутренних процессов переходить к внедрению ИТ-решений и роботизации. Город помогает предпринимателям на всех этапах повышения эффективности. Для оптимизации внутренних процессов реализуется проект «Производительность труда», разработаны специальные курсы «Свое дело: новый уровень». Для помощи в роботизации наши эксперты проводят диагностику бизнеса и консультации по внедрению решений, реализуется мера поддержки по льготному лизингу роботов, создана база лучших практик и проверенных поставщиков оборудования. Москва – это не просто спорт, это спорт высоких достижений, здесь важно постоянно работать над собой, повышать эффективность бизнеса, покорять новые вершины. И тогда никакой дефицит кадров и дорогие деньги не будут преградой для роста и развития», – отметила Багреева в приветственном слове к участникам.

В этом году основной концепцией бизнес-шоу стала «Высшая лига бизнеса»: стратегическое мышление, тактика, командная работа, которые объединяют предпринимательство и большой спорт.

