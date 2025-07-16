Багреева: Московские заказчики сэкономили 3,5 млрд рублей на котировочных сессиях

Около 93 тысяч котировочных сессий состоялись на Портале поставщиков в первом полугодии текущего года. Это на 22% больше, чем в январе-июне 2024 года, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Процедуры позволили государственным и муниципальным учреждениям сэкономить 3,5 млрд рублей за счет снижения начальной цены контракта. В среднем в ходе котировочных сессий на одну сделку претендуют семь предпринимателей, а стоимость закупки снижается на 14%. В первом полугодии на портале чаще всего приобретали строительные и хозяйственные товары, бытовую технику, информационно-технологическую продукцию, средства связи и электронику – суммарное количество сессий по ним составило почти 25 тысяч», – отметила вице-мэр.

Столичные заказчики могут закупить работы и услуги на сумму до трех млн рублей, товары — до пяти млн рублей. Они заключают контракты с юрлицами, ИП и самозанятыми, что увеличивает количество приложений в каталоге и помогает развиваться малому и среднему бизнесу.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, портал работает по принципу цифрового магазина, контракты заключаются и исполняются при помощи электронной подписи. Предприниматели могут оперативно получить доступ к расширению рынков сбыта и участию в госзаказе, а город получает наилучшие предложения от поставщиков по качеству и цене. Лидерами по объему заключенных контрактов стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Рязанская область и Пермский край.

Для предпринимателей портал привлекателен оперативностью сделок, высокой цифровизацией и возможностью принимать участие в межрегиональных закупках малого объема. Онлайн-формат зачастую позволяет начать отгружать продукцию в день подписания контракта. Также при помощи искусственного интеллекта развиваются дополнительные сервисы.

Кроме того, в 2022 году на портале был запущен бот автоматических ставок, сообщили в Департаменте информационных технологий. Он позволяет участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях. А в 2023 году московские заказчики получили возможность приобретать идентичную продукцию через совместные котировочные сессии, что помогает заказчикам экономить бюджетные средства и повышает конкуренцию между предпринимателями.

Москва занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Московский госзаказ обеспечивает экономию на каждом этапе процесса благодаря вовлечению малого бизнеса, внедрению цифровых технологий и стандартизации процедур.

Функциональным заказчиком является Департамент по конкурентной политике Москвы, за техническое развитие портала отвечает Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

