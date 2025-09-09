Багреева: В Москве зарегистрировано более 15% от общего числа самозанятых страны

Число московских самозанятых превысило 2,1 млн человек по состоянию на 1 августа 2025 года, что составляет свыше 15% от общего числа плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.



По ее словам, самозанятые предлагают свои услуги в различных областях: от репетиторства до маркетинга и дизайна, что помогает повышать конкурентоспособность столичной экономики, позволяет создавать новые рабочие места и способствует самореализации и профессиональному росту самозанятых. «Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил почти 1,9 трлн рублей», – отметила Багреева.



Чаще всего статус самозанятых оформляют россияне, работающие на себя и не нанимающие сотрудниками. Он отличается простотой регистрации, отсутствием обязанности пользоваться кассовой техникой и предоставлять налоговую отчетность, а также автоматизированным режимом передачи данных о полученных доходах.



Чаще всего самозанятые занимаются строительством, маркетингом и рекламой, сдачей квартир в аренду, доставкой, а также грузовыми и пассажирскими перевозками.



С января по июль 2025 года московские самозанятые выдали клиентам свыше 188 млн чеков, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом средний размер чека достиг 2850 рублей. Это говорит о том, что деловая активность столичных плательщиков налога на профессиональный доход растет.



За семь месяцев текущего года самозанятые перечислили в столичный бюджет 11,8 млрд рублей (на 48% больше, чем в январе-июле прошлого года). Всего за время действия налогового режима в бюджет от самозанятых поступило более 51 млрд рублей налогов.

