Архитектурные панели монтируют на паркинге возле станции «Рассказовка»
Декоративные панели начали монтировать на фасадах многоуровневого паркинга возле станции «Рассказовка» Солнцевской линии столичного метрополитена. Работы будут проводиться на площади свыше 6600 квадратных метров, рассказал глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков. По его словам, будет применяться комбинированный декор.
«На треть выполнена установка витражей с зеркальным эффектом, ранее были смонтированы металлические и алюминиевые каркасы для их крепления. Также для отделки фасада используются панели из сварного настила и перфорированные металлические листы, прошедшие горячее цинкование и покрытие порошковой краской. Это обеспечит свободный доступ в помещения паркинга воздуха и света», – уточнил руководитель департамента.
Сейчас внутри паркинга завершаются монтажные работы по установке различных технических систем. Он будет оснащен современными системами безопасности, энергоэффективным электроснабжением и освещением. На объекте установят 19 зарядных станций для электромобилей, уточнил гендиректор «Мосинжпроекта» Сергей Жуков.
Перехватывающий паркинг на 840 машиномест будет полезным жителям Троицкого и Новомосковского округов столицы, а также Московской области. Желающие смогут оставить здесь свои автомобили, чтобы пересесть на общественный подземный и наземный транспорт.
Ранее руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов говорил, что на месте снесенного спорткомплекса «Раменки» в этом году открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание высотой четыре этажа построили по индивидуальному проекту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В 2024 году уровень закредитованности в России вырос на 6,5%
- Силы ПВО уничтожили беспилотник над Каспийском
- Младший сын Трампа впервые проголосовал на президентских выборах
- Новым гендиректором ОДК станет Александр Грачев
- СМИ: Совет Федерации предложил ужесточить торговлю запчастями и маслом для машин
- В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах
- Аксаков заявил, что появление купюры в 10 тысяч рублей не оправдано
- В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно
- СМИ: Поставки вина из Грузии в РФ достигли исторического максимума
- СМИ: Трамп опережает Харрис по голосам выборщиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru