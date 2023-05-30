Суд в Москве узаконил штраф для Apple в 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы вынес решение о законных основаниях для штрафа в отношении компании Apple на общую сумму 1 миллиард, 200 миллионов рублей в качестве санкции за навязывание правил платежей в магазине App Store.

Таким образом судебная инстанция отклонила апелляцию американской корпорации на соответствующие решения Федеральной антимонопольной службы. ФАС вынесла постановление о штрафах в январе текущего года. Как уточняет RT, ведомство сочло, что Apple навязывает использования её платёжной системы в приложениях российских разработчиков.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Apple заставили устанавливать сторонние приложения. Таким образом, начиная с обновления iOS 17 на устройства корпорации можно будет скачивать программы из других онлайн-магазинов, а не только из App Store.

