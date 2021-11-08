«Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Бургас с 13 ноября

«Аэрофлот – Российские авиалинии» запускает регулярные рейсы в болгарский Бургас, сообщает авиакомпания. Полёты будут выполняться один раз в неделю - по субботам. Рейсы SU2156/2157 запускаются с 13 ноября.

Россия с 28 июня формально на взаимной основе возобновила полёты в Болгарию. Авиасообщение было прервано в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

«Аэрофлот» с 18 июля возобновил прямые регулярные рейсы из Москвы в Софию. Они выполняются из аэропорта Шереметьево. С 24 июля рейсы в столицу Болгарии стали ежедневными.

