«Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Бургас с 13 ноября
«Аэрофлот – Российские авиалинии» запускает регулярные рейсы в болгарский Бургас, сообщает авиакомпания. Полёты будут выполняться один раз в неделю - по субботам. Рейсы SU2156/2157 запускаются с 13 ноября.
Россия с 28 июня формально на взаимной основе возобновила полёты в Болгарию. Авиасообщение было прервано в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.
«Аэрофлот» с 18 июля возобновил прямые регулярные рейсы из Москвы в Софию. Они выполняются из аэропорта Шереметьево. С 24 июля рейсы в столицу Болгарии стали ежедневными.
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