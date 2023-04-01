Жилой квартал по программе реновации строят в Очаково-Матвеевском
Жилой квартал из восьми корпусов начали строить по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Идет разработка котлована, устройство шпунтового ограждения, гидроизоляция, устройство фундаментной плиты», - уточнил Загрутдинов.
Сдача домов запланирована на 2025 год. В жилом квартале будет 1247 квартир, а их отделка будет соответствовать стандартам реновации. Архитектурная особенность проекта – закрытый двор с детскими и спортивными площадками, парковой зоной. В отделке фасадов используют пиленый кирпич, частично штукатурку и фиброцементные плиты.
Первые этажи домов займут магазины, кафе, салоны красоты, спортивные залы и детские секции. Предусмотрена и подземная автостоянка. Дома будут оснащены системами безопасности: охрана входа в задание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, а также видеонаблюдение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru