Загрутдинов: Завершено строительство монолитных конструкций детского сада на Хорошевском шоссе

В Москве завершилось строительство монолитных конструкций детского сада в Хорошевском районе. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем», - отметил он.

Сообщается, что учреждение сможет принять 125 детей, обучение которых будет проходить в пяти группах: группы младшего, среднего и старшего возрастов, а также две подготовительные.

Для каждой из групп в здании выделен отдельный блок с раздевалкой, игровой, спальней и буфетом. Также дети смогут посещать музыкальный и спортивный залы, предусмотрен кабинет психолога и логопеда.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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