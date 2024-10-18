Загрутдинов: Проблемный ЖК «Квартал Триумфальный» подключили к водопроводу

В Москве строители завершили работы по устройству водопроводного ввода в проблемном ЖК «Квартал Триумфальный». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, также ведется монтаж канала теплосети.

Глава департамента уточнил, что ЖК «Квартал Триумфальный» на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково.

«Общая площадь строящегося комплекса, состоящего из шести секций и двухуровневого подземного паркинга, составляет 92 тысячи квадратных метров. На данный момент 182 дольщика ожидают там свои квартиры», - рассказал Загрутдинов.

Он также проинформировал, что ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года.

В настоящее время во всех секциях идет монтаж инженерных систем. На верхней части стилобата продолжается устройство второго слоя гидроизоляции, стяжка. В подвале дома ведется сборка оборудования индивидуального теплового пункта.

В паркинге продолжается кладка спецпомещений – вентиляционных камер, электрощитовых, кладовок.

