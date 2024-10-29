Загрутдинов: На корпусе Б проблемного ЖК «Академ Палас» начали демонтаж крана
На корпусе Б проблемного ЖК «Академ Палас» начали работу по демонтажу башенного крана. Демонтаж проводит Генподрядчик ООО «ФЛЭТ и Ко», сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
Помимо этого, во всех корпусах в здании проводятся отделочные работы, а также монтаж освещения.
В подземном паркинге смонтировано уже 65% межсекционных пожарных ворот, а на минус четвертом уровне выполнили бетонирование полов на 70%.
На площадке работает 840 специалистов. Деятельность подрядчиков контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков.
«ЖК «Академ Палас» является одним из самых старых московских долгостроев. Он строится в районе Тропарёво-Никулино на западе города.
«В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», – рассказал Загрутдинов.
Застройщик АО «ОСК» выполнил работы по проекту лишь частично, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял решение достроить дом за счет городского бюджета.
Загрутдинов уточнил, что сейчас Департамент гражданского строительства столицы достраивает шесть проблемных зданий, квартир в которых ожидают 2,5 тысяч дольщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru