Загрутдинов: Готовность нового ФОК с двумя бассейнами в Зеленограде составила 96%
Новый трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс «Горизонт» на Середниковской улице (Зеленоград) готов на 96%, его площадь составляет порядка 4000 «квадратов». Об этом заявил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, на объекте полностью закончены монолитные и кровельные работы, а также внутренняя отделка и устройство виражей. Прилегающая территория благоустроена на 99%, фасадные работы выполнены на 85%. Сейчас продолжается монтаж систем водоподготовки, отметил руководитель департамента.
Проектом предусмотрены бассейны 25х16 метров и 10х6 метров, а также тренажерный зал площадью порядка 200 квадратных метров, технические и административные помещения, буфет и раздевалки.
Сочетание природных цветов и витражное остекление отражают индивидуальный облик комплекса.
ФОК также приспособлен для маломобильных москвичей, его пропускная способность — 1090 человек в сутки. Рядом с комплексом имеется парковка на 34 машино-места. Ожидается, что строительные работы завершатся до конца текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru