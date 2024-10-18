Загрутдинов: Готовность нового ФОК с двумя бассейнами в Зеленограде составила 96%

Новый трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс «Горизонт» на Середниковской улице (Зеленоград) готов на 96%, его площадь составляет порядка 4000 «квадратов». Об этом заявил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, на объекте полностью закончены монолитные и кровельные работы, а также внутренняя отделка и устройство виражей. Прилегающая территория благоустроена на 99%, фасадные работы выполнены на 85%. Сейчас продолжается монтаж систем водоподготовки, отметил руководитель департамента.

Проектом предусмотрены бассейны 25х16 метров и 10х6 метров, а также тренажерный зал площадью порядка 200 квадратных метров, технические и административные помещения, буфет и раздевалки.

Сочетание природных цветов и витражное остекление отражают индивидуальный облик комплекса.

ФОК также приспособлен для маломобильных москвичей, его пропускная способность — 1090 человек в сутки. Рядом с комплексом имеется парковка на 34 машино-места. Ожидается, что строительные работы завершатся до конца текущего года.

