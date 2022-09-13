Загрутдинов: 11 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Москве до конца года
Не менее 11 объектов здравоохранения планируется ввести в строй в российской столице до конца текущего года. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что их общая площадь составить 285 тысяч квадратных метров.
«Это пять поликлиник на 2890 посещений в смену в различных округах Москвы, два скоропомощных стационарных комплекса для НИИ СП им. Склифосовского и больницы им. Боткина. Будут также сданы подстанция скорой медицинской помощи и три клинических корпуса: детский – для больницы в Коммунарке, новый лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы №1 и лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова», - рассказал глава департамента строительства.
Рафик Загрутдинов также напомнил, что с начала года в столице введено в эксплуатацию пять медицинских объектов. Готовы два больничных корпуса – перинатальный центр больницы в Коммунарке и медицинский корпус больницы им. Ерамишанцева, а также три детские поликлиники в районах Кунцево, Савеловский и Войковский.
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