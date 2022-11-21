Андрей Воробьев: 52 соцобъекта построено в 2022 году в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе реализации программы по строительству объектов социальной инфраструктуры в регионе.

«Важно, что вопреки новым вызовам в 2022 году мы справились с задачей, и построили или завершаем строить все, что обещали жителям. Это 52 объекта, в том числе 30 – в сфере образования и еще 14 – по линии здравоохранения», - сказал он.

По его словам, в 2023 году планируется открытие еще 56 объектов, включая школу в «Гусарской балладе», больничный комплекс и интернат для слепоглухих в Сергиевом Посаде.

В этом году в Подмосковье запланировано построить 52 объекта, 25 из них уже реализовано, до конца года будут сданы еще 27.

Так, в 11 городских округах завершено строительство 11 школ на 5 975 мест: начальная школа в составе «Физтех-лицея» в Долгопрудном, школа в Красногорске, в Павловском Посаде, в Можайском, в Подольске и других округах.

Еще 2 школы готовы к открытию, а до конца года планируется сдать еще 9 школ.

Также в 2022 году в регионе построено 9 детских садов на 2250 мест в 7 городских округах: в Красногорске, Подольске, Мытищах, Лосино-Петровском, в Балашихе на ул. Заречная и ул. Твардовского. Готовятся к открытию объекты в Красногорске, Ленинском и Одинцовском городских округах. До конца года будут введены еще 3 детских сада.

В 2022 году будет построено 14 объектов здравоохранения: в Коломне, Домодедово, Реутове, Раменском, Егорьевске, Чехове.

По программе строительства объектов спорта и культуры введены дап стадиона: в Мытищах и Власихе. Завершается строительство ФОКа в Мытищах и плавательного бассейна в Химках.

