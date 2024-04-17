В столичном районе Некрасовка появится спортивный центр

Здание спортивного назначения выставили на аукцион по аренде на юго-востоке столицы. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, трехэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров находится в зоне многоэтажной жилой застройки в микрорайоне Люберецкие поля по адресу: Сочинская улица, дом 1. В шаговой доступности от здания расположены остановки общественного транспорта и станция метро «Некрасовка».

В здании есть просторный спортивный зал площадью 546 квадратных метров, гардеробные, санузлы, складские и другие подсобные и технические помещения. При этом победитель торгов сможет сам определить перечень услуг, которые будет оказывать физкультурно-оздоровительный комплекс.

«С победителем подпишут договор аренды на 25 лет. Он сможет открыть в здании спортцентр. К участию в торгах приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физкультуры и спорта. Заявку можно подать до 23 апреля. Торги пройдут 25 апреля», – рассказал Кирилл Пуртов.

Он также уточнил, что для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как напомнили в Департаменте, столица регулярно выставляет на торги различное имущество: здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, торговые объекты в общественных пространствах. Витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация: фотографии, документация, условия и форма реализации объекта. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура проходит онлайн.

