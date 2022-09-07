В САО Москвы возведут 5 объектов образования на 1950 мест

Три объекта образования ввели в эксплуатацию с начала 2022 года в Северном округе Москвы, до конца года планируется возвести еще два объекта. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день в столице идет строительство порядка 30 объектов образования за счет городского бюджета. Руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что более пятнадцати из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Так, в апреле был введен в эксплуатацию учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест на улице Смольной. А в августе в эксплуатацию ввели учебные корпуса на улице Софьи Ковалевской и в Малом Песчаном переулке на 250 и 400 мест. При этом до конца года планируется закончить строительство школы в Бескудниковском районе на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка. Она будет рассчитана на 550 учеников.

Кроме того, будет построен детский сад на 200 детей в районе Ховрино на Левобережной улице. Территорию детского сада оборудуют игровой зоной, которая будет состоять из четырех групповых площадок с теневыми навесами и физкультурной площадкой.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:ШколаНедвижимостьСтроительство
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