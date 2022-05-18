В России появится первый жилой комплекс с 5G-связью

Роскомнадзор выдал разрешение на пилотное использование радиочастот связи пятого поколения. Тестирование стартовало в проекте девелопера Донстрой «Остров» в Мнёвниковской пойме.



Руководитель направления «Корпоративный центр» компании-застройщика Илья Кушнеренко отметил, что технологии предоставят новые цифровые возможности в обустройстве дома, обеспечении безопасности, ежедневном комфорте, работе, образовании. «Донстрой сегодня создает платформу для будущих сервисов, о которых сейчас мы только слышим, но не применяем в повседневной жизни: интернет вещей, тактильный интернет, VR, беспилотный транспорт, бесшовная среда», — подчеркнул представитель девелопера.



Реализацией проекта «Инфраструктура цифрового здания» будет заниматься телекоммуникационная компания МГТС. Оператором услуг с использованием современной инфраструктуры станет МТС.



Говоря о технических характеристиках и качестве связи 5G, представитель девелопера отметил высокую скорость интернета до 1 Гб/с, задержки менее 1 мсек, бесшовность передачи данных и надежность сети при высоких нагрузках. Инфраструктура проекта позволяет подключить на площади в один квадратный километр более миллиона устройств.



Общая площадь проекта «Остров» в южной части Мнёвниковской поймы превышает 40 га. Дизайн жилого комплекса разработало авторитетное британское архитектурное бюро LDA Design. Помимо жилой недвижимости, там создаются три крупных социальных кластера со школами и детскими садами, спортивными объектами и пешеходными маршрутами для разных возрастных групп. Комплекс со всех сторон окружен Москвой-рекой и природными парками. На территории «Острова» открылась станция метро «Терехово».



Помимо «Острова», девелоперская компания Донстрой реализует в Москве ещё три масштабных проекта комплексного освоения территорий общей площадью 5,3 млн кв. м: жилой комплекс «Символ» в Лефортово, территория застройки в Раменках с клубным домом «Река», проектами «Огни» и «Событие», а также комплекс «Сердце Столицы» в Хорошево-Мневниках. Портфель проектов компании включает 9,8 млн кв. м недвижимости.

