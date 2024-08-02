В Раменках началось заселение нового жилого квартала
В московском районе Раменки началась передача квартир жителям второго квартала проекта «Событие».
Как отметили в компании «Донстрой», ключи собственникам начали выдавать на пять месяцев раньше запланированного срока. Новоселов ждут около 500 квартир в домах высотой от 13 до 36 этажей.
В долине реки Раменки уже построили две очереди проекта «Огни», два клубных дома «Река» и первый квартал «События». Рядом также появится ландшафтный парк с экомаршрутом, фонтаном, сценой для различных выступлений и смотровой площадкой.
Район Раменки расположен на западе Москвы. На его территории, в частности, находятся МГУ и киностудия «Мосфильм».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru