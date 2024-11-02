В районе Капотня построят жилой дом по реновации
В 1-ом квартале московского района Капотня построят жилой дом по программе реновации, проект дома на 533 квартиры уже согласован, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, для строительства снесут четыре дома, расселенных по реновации.
Новый дом будет состоять из двух корпусов. В первом предусмотрено две секций по девять этажей и две по двенадцать этажей. Во втором корпусе будет две одиннадцатиэтажные секции и две пятнадцатиэтажные.
Первые этажи дома предоставят под размещение коммерческих объектов и социальной инфраструктуры с отдельными входами с улицы. Квартиры, которые передадут жильцам, будут соответствовать стандартам программы реновации. Некоторые из них также адаптируют для маломобильных граждан. Внутри дома и на прилегающей территории создадут безбарьерную среду.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета города на три года заложено 1,2 триллиона рублей.
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