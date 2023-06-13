В районе Капотня началось строительство жилого дома по программе реновации
В районе Капотня стартовало строительство жилого дома по программе реновации, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведется разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - отметил он.
Жителей ждет дом с четырьмя секциями, возводить здание будут по индивидуальному проекту. В новостройке предусмотрено 260 квартир, 39 из них будут трехкомнатными.
На первых этажах расположатся технические помещения и площади для офисов, магазинов, кафе. В вестибюле дома также будет отведено место для колясочной и кладовой.
В здании установят грузопассажирские лифты, а территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Так, жителям будут доступны две детские площадки, спортивная площадка и отдельная площадка для отдыха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru