В районе Капотня началось строительство жилого дома по программе реновации

В районе Капотня стартовало строительство жилого дома по программе реновации, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведется разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - отметил он.

Жителей ждет дом с четырьмя секциями, возводить здание будут по индивидуальному проекту. В новостройке предусмотрено 260 квартир, 39 из них будут трехкомнатными.

На первых этажах расположатся технические помещения и площади для офисов, магазинов, кафе. В вестибюле дома также будет отведено место для колясочной и кладовой.

В здании установят грузопассажирские лифты, а территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Так, жителям будут доступны две детские площадки, спортивная площадка и отдельная площадка для отдыха.

